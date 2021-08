Governo: Fornaro, bene che la lotta all’evasione fiscale diventi priorità

Bene che la lotta all’evasione fiscale e all’economia sommersa diventi una priorità del Governo in parallelo al PNRR, come da noi sempre richiesto.Da una seria azione coordinata di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale possono essere recuperate risorse importanti per sostenere sanità e scuola pubblica.E’ arrivato il tempo, però, di passare dalle parole ai fatti perché l’impunità dei furbetti delle tasse deve finire in primo luogo per rispettare i cittadini onesti che le tasse le pagano fino all’ultimo euro.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.