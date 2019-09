Governo: Busilacchi, Speranza ministro Salute buona notizia per SSN

“La nomina di Roberto Speranza a Ministro alla salute è per tutti noi motivo di grande gioia. Per il nostro partito, per la nostra generazione, ma soprattutto per il futuro del Sistema nazionale, dei cittadini, degli operatori. Perché con Roberto Speranza Ministro sappiamo che si arresterà la privatizzazione strisciante della sanità italiana, che tornerà ad essere davvero universalistica, pubblica, equa e vicina a chi sta peggio. Combattere le disuguaglianze, anche nella salute, è sempre stata una priorità di Art1. Ora abbiamo l’occasione di metterci alla prova. Lo faremo con da subito aperti al confronto con tutti gli operatori che hanno reso la sanità italiana tra le migliori al mondo”. Lo afferma Gianluca Busilacchi responsabile nazionale sanità di Art1 anticipando che all’interno della festa nazionale del partito ci sarà una prima occasione di confronto con il mondo della sanità.