Fase 3: Fornaro, su proroga emergenza basta sterile propaganda

Se non fossero affetti da un eccesso di provincialismo, molti degli attuali critici del Governo si sarebbero accorti che nel Mondo la pandemia da Covid 19 ha raggiunto in questi giorni i suoi massimi livelli. In Italia a fronte di un trend positivo sul fronte ospedaliero, ogni giorno sono individuati nuovi focolai e il Covid 19 è ancora presente sul territorio nazionale. In questo contesto è quindi giusto e opportuno che si valuti una proroga dello stato di emergenza, senza che la questione sia dominata da una sterile propaganda.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

La proroga dello stato di emergenza, infatti, non significa dare pieni poteri al Presidente del Consiglio e al Governo fuori dalla cornice della Costituzione, prosegue il capogruppo di Liberi e Uguali.

Per il bene e la salute degli italiani, quindi, è auspicabile si abbassino i toni fuori e dentro la maggioranza, ci si confronti con i dati e si valuti, con il supporto della scienza, la soluzione migliore per continuare a combattere efficacemente la diffusione del Covid 19, conclude Fornaro.