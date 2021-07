Ex Ilva: Fornaro, urgente un piano nazionale per la siderurgia

Non si può più perdere tempo. È necessario approvare rapidamente un piano nazionale dell’industria siderurgica per raccogliere la sfida del PNRR e della transizione ecologica. Serve che il Governo avvii un confronto serrato con le parti sociali per definire una politica industriale per l’acciaio. L’ingresso dello Stato nella compagine societaria dell’ex Ilva deve diventare un tassello di un rinnovato impegno per il futuro di un’industria strategica per un paese come l’Italia. Anche per questo appare incomprensibile la richiesta di cig ordinaria da parte dell’ex Ilva in una fase in cui è ripartita una forte domanda di acciaio.

Lo ha detto il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro intervenendo a Novi Ligure (Al) ad una iniziativa della Fim Cisl sul futuro dell’industria siderurgica.