Europee: Paolucci, non è sfida personale, ma segnale per unire sinistra

“Cinque anni fa la Puglia mi ha dato fiducia ed io ho fatto di tutto, in questi anni, per mantenere fede a quell’impegno tanto da non sentirmi un europarlamentare campano, ma dell’intero Mezzogiorno. Vorrei continuare questo lavoro insieme ai cittadini salentini e pugliesi”. Queste le parole di Massimo Paolucci di Articolo Uno, candidato nella lista del PD, durante un’iniziativa a Brindisi con Massimo D’Alema. “Questa non è una sfida personale, ma un segnale per unire la sinistra e cambiarla. Mi candido dunque lì dove sono sempre stato, con i socialisti europei” .

“Sbaglia chi pensa che la partita sia tra chi vuole l’Europa e chi non la vuole. L’obiettivo è quello di far sì che il prossimo Parlamento europeo non giri intorno al PPE e ai sovranisti. Dobbiamo andare avanti con tutte le nostre forze e dare il massimo affinché l’Europa che vogliamo non resti solo un sogno. Per fare questo c’è bisogno di una grande affermazione del PSE”. Così Massimo Paolucci di Articolo Uno, candidato nella lista del PD, in un’iniziativa a Brindisi con Massimo D’Alema.