Elezioni: Fornaro, per Meloni tetto contanti non senso, evasori festeggiano

È più forte di loro. La destra italiana in tutte le sue varianti da Berlusconi a Salvini e ora Meloni liscia sempre il pelo agli evasori. Qualsiasi esperto di fisco spiega che maggiore è la tracciabilità delle transazioni commerciali e minore è lo spazio di manovra di chi vuol evadere le tasse. Eppure oggi Giorgia Meloni ha dichiarato che il tetto all’uso dei contanti non ha alcun senso. Gli evasori esultano e gli italiani onesti che pagano le tasse fino all’ultimo euro si sentiranno ancora una volta presi in giro. Questa è la destra italiana, unica in Europa a fare da sempre l’occhiolino agli evasori, quelli che ogni anno sottraggono alla casse dello stato 110 miliardi di euro mettendo loro sì le mani nelle tasche degli italiani.

Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera e capolista di PD Italia Democratica e Progressista in Piemonte 2.