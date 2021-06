Dl Sostegni: si riparte sostenendo il lavoro e i lavoratori, 119 emendamenti

Il gruppo di LeU ha presentato al decreto sostegni 119 emendamenti molti dei quali sono incentrati sul lavoro e sui lavoratori. Oltre alla proroga del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre sono stati presentati, tra gli altri, emendamenti per i lavoratori dello spettacolo; per la stabilizzazione dei precari Aifa, Agenas e della scuola; cassa covid per i lavoratori del comparto dei servizi di mensa o ristorazione e di pulizia; proroga delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo; indennità per alcune categorie di lavoratori esclusi da mesi da qualsiasi tipo di ristoro; erogazione di un’indennità anche ai lavoratori occasionali, non iscritti alla Gestione Separata, fino ad oggi esclusi; indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici; ripristino dell’assegno di ricollocazione come strumento principale di politica attiva; sostegno ai lavoratori stagionali agricoli; proroga dell’utilizzo dell’organico Covid per la scuola e misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali e per far fronte alla cronica carenza di insegnanti di sostegno.

Oltre al pacchetto sui lavoratori il gruppo LeU ha presentato anche emendamenti per semplificare e accelerare l’erogazione di contributi affitto e morosità incolpevole; per l’estensione del bonus 110 per cento a immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; indennità a locatori immobili soggetti a sospensione azioni di rilascio; esenzione versamento Imu 2021 per locatori immobili soggetti a sospensione azioni di rilascio; revisione dei criteri per la formazione delle classi per evitare le classi pollaio; estensione della gratuità dei libri di testo a tutti gli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro (oggi è 15.000); misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, innalzamento della soglia di reddito per accedere al mutuo agevolato per i giovani.