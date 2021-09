Dl Green pass: Dori, grazie a LeU tutelati i lavoratori fragili

Il provvedimento sul Green Pass bis con le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza di scuola e università è coerente con i provvedimenti precedenti. Una scelta in continuità per contrastare la pandemia da Covid 19 confermata anche dai dati sull’andamento della pandemia, tra i migliori in Europa. Scelte politiche non facili ma indispensabili a creare tutte le condizioni per superare questa fase ponendo la scienza prima dei sondaggi a supporto delle decisioni da assumere.

Lo afferma in Aula in dichiarazione di voto il deputato di LeU Devis Dori.

Grazie al gruppo di LeU, prosegue il deputato di Liberi e Uguali, il Dl Green Pass estende la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere il proprio lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre 2021. Si sana così una situazione che avrebbe messo di fronte ad un bivio tra salute e lavoro tutti quei lavoratori e lavoratrici a cui è riconosciuta una disabilità, immunodepressione o altre patologie croniche. E’ necessario che la politica metta sempre più al centro della sua azione e della sua agenda il tema dell’inclusione. Stiamo affrontando una sfida importante, quella di riappropriarci della normalità post pandemia, e potremmo essere più veloci nella misura in cui la politica tutta saprà essere chiara e senza ambiguità nelle scelte, conclude Dori.