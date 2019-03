Dissesto idrogeologico: Occhionero, non un euro in più di quanto già stanziato

Ormai il Movimento 5 Stelle dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna è in stato confusionale. Per cercare di recuperare consensi ai 5Stelle il Presidente Conte ieri per presentare il piano ‘Proteggi Italia’ contro il dissesto ha fatto ricorso al ”metodo Renzi”: le slide per ottenere l’effetto annuncio. Peccato che, come ‘Italia Sicura’ di Renzi, il piano è solo il riparto di risorse già stanziate da precedenti Governi e di cui si sapeva già tutto. Nel nostro Paese è a rischio idrogeologico il 91% dei comuni, erano l’88% nel 2015, ed oltre 3 milioni di famiglie risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Dalle slide di Conte non esce un euro in più di quanto già previsto.

Lo afferma la deputata di LeU Giuseppina Occhionero.