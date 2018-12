Decreto fiscale: Conte, no tax area per Appennini meridionali e parco Cilento

“Una Zona economica speciale per gli Appennini meridionali (Campania, Basilicata, Calabria e Puglia). Per Salerno, questo significherebbe nel Parco del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni una No-Tax area per imprese e persone in favore di chi ha un reddito inferiore a 20mila euro l’anno. È l’oggetto un mio ordine del giorno presentato alla Camera in occasione del voto sul decreto fiscale. Il governo lo ha accolto. Vigilerò e incalzerò l’esecutivo affinché mantenga l’impegno assunto davanti all’Aula di Montecitorio”.