D’Alema incontra Lula: l’ho trovato sereno nonostante le ingiustizie

Il presidente della fondazione Italianieuropei, Massimo D’Alema si è recato – insieme al’ex governatore della Federal District di Città del Messico, Cuauhte’moc Ca’rdenas – al carcere di Curitiba per incontrare l’ex presidente Lula. “L’ho trovato sereno e molto lucido. Mi ha parlato molto più della lotta contro la fame nel mondo che non delle sue vicende processuali, anche se avrebbe motivo per essere carico di rancore per l’ingiustizia clamorosa che sta subendo. E’ deciso a fare il possibile per far sì che il candidato del PT vinca le elezioni. Fernando Haddad, appena presentato, è già in testa nei sondaggi. Effetto Lula”, ha dichiarato D’Alema subito dopo l’incontro con Lula. L’incontro si è svolto prima dell’inizio del Seminario Internazionale, organizzato dalla Perseu Abramo Foundation: “Threats to Democracy and Multipolar Order”. Al seminario, aperto e coordinato dal Presidente del Worker’s Party, Gleisi Hoffman, oltre a Massimo D’Alema interverranno, tra gli altri, l’ex primo Ministro spagnolo Zapatero, l’ex primo Ministro Francese Villepin e il linguista Noam Chomsky.

Video: https://www.facebook.com/Lula/videos/267286490569139