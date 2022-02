Csm: Conte, bene proposte Cartabia, ora discussione in Parlamento

Bene le norme di riforma del Csm portate dalla ministra Cartabia sul tavolo del governo, dopo una attenta consultazione con le forze della maggioranza. Si confermano alcuni punti saldi: l’adozione di un nuovo sistema elettorale che garantisca partecipazione dal basso, parità di genere ma anche il pluralismo culturale; lo stop alle porte girevoli tra magistratura e politica, ulteriormente rafforzato; il no alle nomine a pacchetto e la presenza e il diritto di voto degli avvocati nei consigli giudiziari. Opportuna anche la scelta del presidente Draghi di lasciare che la discussione in Parlamento si sviluppi liberamente. In questo modo saremo tutti chiamati a dare un contributo per il miglioramento della proposta.

Lo dichiara Federico Conte, deputato Liberi e Uguali, capogruppo in Commissione Giustizia.