Covid: Scotto, Speranza “raccomandatore”? De Luca ha sbagliato termine

Anche oggi De Luca continua ad attaccare il Ministro della Salute. È diventato il suo sport quotidiano ormai. Soltanto ieri Roberto Speranza era un chierichetto, oggi addirittura un “raccomandatore” che non prende decisioni. Forse stavolta il presidente della Regione Campania ha sbagliato termine. Di raccomandatore ce ne è uno solo in circolazione ed ha un talento straordinario, direi addirittura ineguagliabile. Si chiama Vincenzo De Luca. Basta guardare i criteri adottati per gli elenchi chilometrici di nomine fatte in questi anni.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.