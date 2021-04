Covid: Guerra, proteste dei commercianti dettate da grande difficoltà

Le proteste che hanno portato in piazza ambulanti e ristoratori sono causate da “una situazione di grandissima difficoltà” anche se “non sono fenomeno solo italiano ma si sono verificate in tutti i Paesi colpiti dal Covid”.

Lo ha detto ai microfoni di Radio24 la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra, intervenuta questa mattina nel corso della trasmissione 24 Mattino. “Le restrizioni che il Governo è costretto ad adottare – ha sottolineato la sottosegretaria al Mef – non sono contro le persone che ieri hanno protestato ma sono indirizzate a garantire più facilmente e più velocemente le riaperture in sicurezza. È un difficilissimo equilibrio per chi ha la responsabilità di prendere delle decisioni per la salute della collettività. Quello che è grave è che in queste manifestazioni, che sono importanti e comprensibili, si registra la presenza di altri soggetti, i negazionisti e quelli che cercano di soffiare sul fuoco della disperazione per creare disordini anche per fini politici”.

Per quanto riguarda le misure di aiuto ai settori economici “noi siamo uno dei Paesi europei che ha destinato più risorse all’economia: è chiaro che di fronte a un crollo così significativo delle attività produttive la risposta non sia al 100 per cento e forse esistono situazioni che sono state più trascurate di altre. Ma la batteria degli interventi che è stata messa in campo e che dovrà continuare a essere garantita è imponente”.

La sottosegretaria ha poi aggiunto: “Stiamo predisponendo un nuovo scostamento di bilancio per poter sostenere con più forza le situazioni di maggiore difficoltà. A giorni sarà predisposto un importante sostegno alla liquidità. Quello che secondo me dovremmo rafforzare è un aiuto per sopportare i costi fissi soprattutto quelli a carico delle piccole attività economiche. Penso soprattutto ai costi degli affitti che sono rilevanti e che con il calo dei ricavi non si comprimono. Liberi e Uguali sta insistendo molto su questo punto perché ci sia un’attenzione non solo al calo del fatturato”, ha concluso Guerra. (Com/Vid/ Dire)