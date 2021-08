Covid: Fornaro, green pass utile, intensificare campagna vaccinale

Il green pass è uno strumento utile per tornare alla socialità in modo controllato, ma come ci spiega la scienza per combattere la diffusione del virus l’unico strumento che abbiamo sono i vaccini. Per questo è importante intensificare la campagna vaccinale arrivando a vaccinare quanti fino ad ora non lo hanno fatto. Il green pass serve ad impedire nuove chiusure o nuovi lockdown che metterebbero in ginocchio la ripresa italiana. Chi è contro un uso intelligente e largo del green pass è contro gli italiani prima ancora che contro il governo. Salvini invece di continuare a mandare messaggi ambigui ammiccando ai novax o far presentare alla Camera 900 emendamenti al Dl Covid scelga da che parte stare.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.