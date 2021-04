Covid: Fornaro, basta evocare un inesistente partito delle chiusure 

Basta evocare un inesistente partito delle chiusure contrapposto ai sostenitori delle aperture.

Le attività soggette a restrizioni saranno progressivamente riaperte in relazione all’andamento dei dati di contagio e al livello di pressione sul sistema sanitario ospedaliero.

E’ una linea dettata dalla scienza e dal buon senso, mentre chi sproloquia di aperture a prescindere mette a rischio la salute degli italiani e anche la ripresa economica.

Bisogna lavorare tutti insieme, senza polemiche e propaganda, per poter riaprire presto e bene, ovvero in sicurezza per operatori e clienti.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.