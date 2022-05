Covid: Fornaro, arriviamo a fine percorso grazie a prudenza e coraggio

Arriviamo alla fine di un percorso. Oggi approviamo un decreto ponte che ci porta da una situazione di emergenza verso una situazione ordinaria. Questo è possibile grazie alle misure prese e alla campagna di vaccinazione, tra le più alte al mondo. Però non dobbiamo dimenticarci che il virus circola ancora in maniera molto forte. Per questo va mantenuto un livello di attenzione molto alta. Rimane, purtroppo, un clima di diffidenza contro i sistemi di protezione individuale o contro i vaccini. Strumenti di cui sospettare piuttosto che protezioni contro il virus. Noi siamo qui perché il ministro Speranza, i governi, hanno avuto il coraggio di prendere misure impopolari. Perché hanno messo la scienza davanti alla propaganda. Una scelta giusta che rivendichiamo con convinzione.

Lo afferma in Aula il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.