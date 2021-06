Covid: Conte, De Luca collabori con lo Stato invece di sfidarlo

“Le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, De Luca, contro il ministro Speranza e il commissario Figliuolo sono ingiuste e ingiustificate. Speranza, Ministro della salute tra i migliori degli ultimi lustri, che appena sabato scorso i napoletani hanno accolto con calore e gratitudine tra le vie del centro storico, ha concorso in maniera decisiva a far uscire la sanità campana dal commissariamento e ora che la gestione della pandemia è ai limiti di un possibile nuovo commissariamento meriterebbe lealtà e rispetto istituzionale. Al presidente della Regione, che anche io ho concorso a eleggere, dico: collabori con lo Stato e non lo sfidi polemicamente esponendo sé stesso e la Campania a un disdoro nazionale”.

Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte.