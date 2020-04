Bene che Governo e regioni stabiliscano unitariamente regole riapertura. Italia è una e indivisibile. False partenze sarebbero esiziali. Anche per turno amministrativo. No a soluzioni Arlecchino. Si voti quando emergenza sanitaria sarà finita. In autunno. Tutti insieme.

Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore dell’iniziativa politica di Articolo Uno.