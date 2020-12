Coronavirus: Fornaro, pericolose fughe in avanti come quella dell’Abruzzo

In questa fase della pandemia serve come non mai unità e collaborazione istituzionale tra regioni e stato. Le fughe in avanti come quelle del Presidente dell’Abruzzo non solo non servono ma sono pericolose.I cittadini, infatti, non possono essere quotidianamente raggiunti da messaggi contraddittori ma al contrario si deve ribadire a ogni livello che occorre ancora la massima prudenza nei comportamenti individuali e collettivi. Soltanto con prudenza e responsabilità si può contrastare la diffusione di Covid 19.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.