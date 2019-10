Centrosinistra: D’Attorre, intervento Zingaretti passo avanti interessante

“L’intervento di Nicola Zingaretti pubblicato oggi dal Corriere della Sera segna un passo in avanti interessante. C’è l’inizio di un’analisi seria e non auto-assolutoria (come troppo spesso avviene a sinistra) sulle ragioni dell’avanzata e del radicamento sociale della nuova destra”. Lo scrive su Facebook Alfredo D’Attorre della direzione nazionale di Articolo Uno.

“E c’è il riconoscimento della necessità di una discussione profonda, – prosegue D’Attorre – larga e partecipata sui fondamentali di cultura politica e di visione della società su cui costruire un centrosinistra radicalmente rinnovato”.

“Questo ripensamento ideale, culturale, programmatico è un passaggio essenziale. Viene prima ed è più importante anche di questioni organizzative o nominalistiche sull’evoluzione del Pd. Non servirebbe a nulla un cambio di nome o un ricongiungimento di spezzoni di ceto politico senza la costruzione di una nuova identità, di un nuovo linguaggio e di un nuovo messaggio fondamentale con il quale rivolgersi al Paese.

Se davvero il Pd promuoverà nei prossimi mesi un confronto democratico aperto con questa ambizione, ciò sarà molto utile.

Sia per provare a dare un orizzonte e un respiro strategico all’azione di governo.

Sia per costruire un soggetto politico in grado di tornare a parlare con quei larghi settori di ceti popolari e di mondo del lavoro che si sono progressivamente sentiti abbandonati dal centrosinistra negli ultimi anni”.