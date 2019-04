Autonomia: Conte, Zaia vuole la rottura dell’unità nazionale

“Il governatore del Veneto, Zaia, in occasione della sua audizione davanti alla Commissione per le Questioni Regionali, ha riconosciuto che il processo di autonomia differenziata mira a premiare la gestione delle regioni virtuose, scambiando la maggiore disponibilità di risorse e strutture di servizio per virtuosità. Propone di aggiungere alla storica divisione delle due Italie quella di tante Italie. È un attacco all’unità costituzionale. Che deve far riflettere le Regioni che si associano alla richiesta di autonomia alle condizioni attuali, legittimando, di fatto, lo strappo. Prima si devono realizzare i LEP (livelli di prestazione), poi si può riflettere a quale autonomia ricorrere per la loro gestione”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e uguali.