Autonomia: Conte a Fontana, per il Sud come corda per l’impiccato

“La cialtronaggine è tua perché offende l’intelligenza. L’ autonomia differenziata è per il Sud una opportunità come lo è la corda per l’impiccato”. Lo dichiara Federico Conte, deputato LeU, rispondendo al governatore della Lombardia, Fontana, che ha definito “cialtronaggini” le motivazioni sociali e istituzionali di chi si oppone all’autonomia differenziata. “Il padre della Lega, di Fontana e di Salvini, è Umberto Bossi, del quale è figlia anche l’autonomia differenziata. Essa ripropone un sovranismo territoriale delle disuguaglianze e mortifica, al Nord come al Sud, l’autonomia costituzionale che è quella che chiede di garantire livelli standard nei servizi su tutto il territorio nazionale. Senza i livelli essenziali delle prestazioni, l’autonomia diventa la secessione dei ricchi contro le regioni povere, condannate per sempre a restare tali. E’ la rottura dell’unità nazionale e un’aperta violazione dell’ordine costituzionale”.