Amministrative: la settimana di Fornaro in Liguria, Lombardia, Piemonte

Tour elettorale per l’ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno del capogruppo di Leu alla Camera ed esponente di Articolo Uno, Federico Fornaro:

Oggi si inizia dalla Liguria con un incontro alle 12.30 a sostegno della candidatura a sindaco di Ceranesi di Claudio Montaldo. A seguire sono previste iniziative a Genova in val Polcevera alle 14.30 a Pontedecimo, alle 16 a Certosa e alle 17.30 alla SMS di Bolzaneto, alla presenza di Donatella Alfonso e Gianni Crivello, candidati sostenuti da Articolo Uno nella lista unitaria con il Pd e il Psi, oltre ai candidati del Municipio.

Alle 21, invece, ad Asti al circolo Nosenzo in via Corridoni 51 dibattito sulle questioni del lavoro con i segretari provinciali di Cgil e Uil per sostenere la candidatura a consigliere comunale di Marco Castaldo, di Articolo Uno, nella lista “Uniti si può” per Paolo Crivelli sindaco.

Domani martedì 7 giugno sono in programma tre iniziative. Alle 17.15 a Como nella sala villa Albate ci sarà un confronto sul tema “Welfare e politiche abitative. Risorse e bisogno” a sostegno della candidata a sindaco Barbara Minghetti. Alle 20 a Mortara un incontro al gazebo in piazza Silvabella con il candidato sindaco Marco Barbieri e la candidata consigliera di Articolo Uno nella lista del Pd, Cinzia Materossi.

Alle 21, a Gambolò in provincia di Pavia, al Tony’s Pub iniziativa della lista “Uniti con Siamo Gambolò” per Davide Mazzocco sindaco.

Mercoledì 8 giugno, alle 17 a Monza in piazza del Carrobbiolo manifestazione “Monza una città per tutti”, promossa dalla lista “Labmonza la sinistra civica e ambientalista” a sostegno del candidato sindaco Paolo Pilotto.

Alle 18.30 a Sesto San Giovanni in piazza IV novembre, dibattito con candidati della lista Pd sostenuta da Articolo Uno per Foggetta sindaco sul tema “ Dialogo sul lavoro giovanile”

Giovedì 9 giugno alle 21 chiusura della campagna elettorale ad Acqui Terme per Bruno Barosio sindaco con i candidati di Articolo Uno nella lista unitaria con il Pd, Mario Minetti, Barbara Caglio e Paola Giuliano.

Venerdì 10 giugno tutta la giornata ad Alessandria con i candidati di Articolo Uno nella lista “Abonante per Alessandria”, Roberta Cazzulo e Beppe Carniglia, ai banchetti per una chiusura diffusa nelle piazze della città di Giorgio Abonante, candidato sindaco.