Amministrative: D’Attorre, messaggio chiaro, accelerare il cambiamento

“È pesante la sconfitta alle elezioni regionali in Piemonte, ma i successi del centrosinistra già al primo turno a Bari, Pesaro, Modena, Bergamo, Firenze, oltre ai risultati positivi in vista dei ballottaggi che si profilano in altri Comuni, confermano che l’elettorato decide pragmaticamente di volta in volta e la deriva a destra non è affatto irrimediabile”. Lo scrive su Facebook il responsabile nazionale Enti Locali di Articolo Uno, Alfredo D’Attorre.

‪”Una ragione in più per capire il messaggio delle urne, accelerare il cambiamento e costruire l’alternativa anche a livello nazionale”, aggiunge D’Attorre.