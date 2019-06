Agroalimentare: Fornaro, bene regolamento vendite sottocosto

“Il gruppo LeU vota a favore della proposta di legge contro le vendite sottocosto e le aste elettroniche a doppio ribasso per l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Una proposta che si pone l’obiettivo

di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili e di sostenere le imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione. Dietro le vendite sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, e il conseguente stress sui costi di produzione, si nascondono spesso violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e sfruttamento dei lavoratori e dei migranti con il fenomeno del capolarato”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali Federico Fornaro che ha annunciato il voto favorevole al progetto di legge sulla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e filiere etiche di produzione.

“E’ giusto quindi – prosegue – regolamentare questa forma promozionale, ricercando un corretto equilibrio tra tutti gli attori della filiera, senza nessuna demonizzazione sia della Grande Distribuzione sia di forme di marketing aggressivo. Il divieto delle aste elettroniche al doppio ribasso evita, poi, che il prezzo sia l’unico elemento di valutazione a scapito della qualità e di una corretta educazione alimentare. Qualità del lavoro e dei prodotti che arrivano sulla nostra tavola. La filiera agroalimentare ha bisogno di legalità e qualità dal

campo allo scaffale del supermercato per restituire a tutta la filiera e all’economia agricola valore. Un contributo per la tutela degli agricoltori onesti e dei consumatori”.