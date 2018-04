“25 aprile. Salvini dichiara: ‘Ieri come oggi non passi lo straniero. Abbiamo combattuto in passato, ora si va a prenderli in barca’. Basta con queste bestialità! Mettere sullo stesso piano i profughi e gli immigrati con l’occupazione nazista dell’Italia è un’offesa ai partigiani e alle centinaia di migliaia di famiglie che hanno avuto parenti e amici uccisi e torturati dai nazifascisti o deportati nei lager tedeschi”.

Lo scrive Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana