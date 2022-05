Cento anni di Berlinguer. Una conversazione con Aldo Tortorella

Sono andato a trovare Aldo Tortorella per una conversazione sul centenario di Enrico Berlinguer, che cade il 25 maggio di quest’anno.

Aldo ha 96 anni, dirige Critica Marxista, continua a intervenire frequentemente nel dibattito pubblico italiano su tutte le questioni più importanti del nostro tempo.

Partigiano, direttore dell’Unità, dirigente e parlamentare comunista: è stato una delle personalità che ha conosciuto meglio Berlinguer, con cui ha condiviso l’impegno nella direzione politica del Pci tra gli anni sessanta e gli anni ottanta.

Il video che alleghiamo non è breve, molti diranno che non è propriamente adatto alla comunicazione social, ma credo si tratti di un documento di grande rilevanza politica e culturale con uno sguardo interamente proiettato sul futuro.

È una scelta meditata: vogliamo offrire sul nostro sito il punto di vista completo di un testimone diretto di un pezzo della storia della sinistra italiana, la cui lezione di vita spero possa indurre tanti giovani a provarci ancora.

Perché la storia non finisce, e le ragioni per cui vale la pena battersi per gli ideali di liberazione umana sono più attuali che mai.

P.S. Ringrazio la direttrice del sito Chiara Geloni per aver accettato questo mio tentativo spronandomi sempre a provarci e Matteo Cantamessa che ha ideato, montato e confezionato il video.