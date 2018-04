Regionali: sabato 14 aprile Speranza in Molise

Domani, sabato 14 aprile, il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza sarà in Molise per la campagna elettorale del candidato alla presidenza della regione Carlo Veneziale. Alle 11.30 Speranza terrà una conferenza stampa a Isernia, presso lo Spazio 180 in Corso Marcelli. Nel pomeriggio, alle 16, sarà a nella Sala Consiliare di Tufara. Poi, alle 18.00 il leader di Mdp sarà a Campobasso, nella Sala Palladino a Contrada Colle delle Api. Infine alle 19.30 terminerà il giro di iniziative a San Martino in Pensilis a Piazza della Vittoria.